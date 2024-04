Em comemoração ao Dia Mundial da Atividade Física, ações esportivas agitam a Vila Olímpica de Manaus

Em comemoração ao Dia Mundial da Atividade Física, o Programa RespirAR e o Projeto Campeões da Vila realizaram ações de práticas esportivas, na sexta-feira (5), na Vila Olímpica de Manaus. O evento teve como objetivo demonstrar a importância da atividade física na melhoria da qualidade de vida, lazer da população, por meio das práticas esportivas e combate ao sedentarismo.

O Projeto Campeões da Vila, vinculado ao Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), realizou jogos amistosos em modalidades como futsal, vôlei, basquete 3×3, tênis de mesa, handebol, judô e atletismo. Para Nara Costa, mãe dos atletas de futsal Davi Costa e Enzo Costa, a modalidade esportiva foi essencial no desenvolvimento de seus filhos.

“As atividades esportivas são muito importantes para todas as crianças. No caso do meu filho mais velho, ele era tímido, então vim em busca dessa socialização. O outro, tem problemas com o crescimento, fui orientada a procurar um esporte que ele pudesse praticar. Em ambos os casos, o esporte nos ajudou muito e em diferentes situações”, ressaltou Nara Costa.