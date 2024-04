Unidade Móvel de Saúde da Mulher divulga nova programação de atendimentos em Manaus

Manaus (AM) – Moradoras dos bairros Grande Vitória, Nova Cidade e da Paz, situados respectivamente nas zonas Leste, Norte e Centro-Oeste, receberão os atendimentos das Unidades Móveis de Saúde da Mulher a partir de segunda-feira (8). As três estruturas do serviço, gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), ofertam procedimentos da assistência básica, com ênfase no pré-natal e no rastreio do câncer de mama e do colo do útero.

As moradoras do Nova Cidade começam a receber os atendimentos do serviço móvel na segunda-feira (8), na estrutura que terá base no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) João dos Santos Braga, na avenida Curaçao, em frente à rotatória do João Paulo. A unidade tem funcionamento previsto no local até o dia 19 de abril.

Na Zona Oeste, a estrutura itinerante segue em funcionamento na rua Cmte. Edno Rios, no bairro da Paz, ao lado da Unidade de Saúde da Família (USF) Santos Dumont. Já na Zona Leste, o atendimento para as usuárias do bairro Grande Vitória continua sendo ofertado na rua Vitória-Régia. Nos dois locais, as unidades móveis têm previsão de funcionamento até a próxima sexta-feira (12).

Implementado no final de julho passado, o serviço móvel de Saúde da Mulher, da Semsa, dispõe de três unidades itinerantes, oferecendo serviços e procedimentos da atenção básica, incluindo consultas médicas e de enfermagem, atendimento pré-natal, coleta e exame preventivo, ultrassonografia, mamografia, planejamento reprodutivo, testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e dispensação de medicamentos.

As unidades móveis, que atendem exclusivamente às mulheres, integram a estratégia da Semsa para ampliar o acesso da população feminina à atenção básica, em especial nas regiões mais carentes e áreas de vazio assistencial. As estruturas funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 17h, com atendimentos agendados nas próprias unidades, mediante apresentação de documento de identidade e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Cada estrutura conta com uma equipe de profissionais de saúde, composta de dois médicos (um clínico geral e um especialista em radiologia e diagnóstico por imagem), um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um técnico em radiologia e imaginologia, e dois assistentes administrativos.

Locais e datas

Zona Norte

Avenida Curaçao, bairro Nova Cidade, em frente à rotatória do João Paulo, no Ceti João dos Santos Braga

De segunda-feira (8/4) até sexta-feira (19/4)

Zona Oeste

Rua Cmte. Edno Rios, bairro da Paz, ao lado da USF Santos Dumont

De terça-feira (26/3) até sexta-feira (12/4)

Zona Leste

Rua Vitória-Régia, bairro Grande Vitória

De segunda-feira (1º/4) até sexta-feira (12/4)

*Com informações da assessoria

