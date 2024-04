Podcast com temática infantil ‘Lá Vem História’ ganha nova temporada

O Instituto MRV, organização sem fins lucrativos do grupo MRV&CO, lança a quarta temporada do podcast “Lá Vem História”. Ao todo serão nove novos episódios de contação de histórias voltados para o público infantil. De abril a dezembro, uma nova história será apresentada ao público mensalmente.

O “Lá Vem História” tem as histórias escolhidas e contadas pelos voluntários do Instituto MRV. Eles são treinados por Rúbia Mesquita, pedagoga e contadora de histórias profissional, para produção de conteúdo de qualidade. Cada narração tem um tempo de 5 a 10 minutos e é editada para cativar o público infantil, estimulando a imaginação, escuta, e transmitindo conhecimento de forma lúdica.

“Entendemos que essa é uma forma de unir tecnologia e literatura. O mundo está cada vez mais tecnológico e digital e as crianças já têm grande contato com essas ferramentas. Devemos aproveitar desse fato para introduzir e incentivar o conteúdo literário. O “Lá Vem História” tem exatamente essa função de fomentar o interesse pela leitura e despertar a imaginação das crianças”, ressaltou Blenda Alves, gestora do Instituto MRV.

Case de sucesso

O podcast nasceu do projeto de mesmo nome, que, em período pandêmico, reuniu voluntários para contar histórias, por meio de chamada de vídeo, aos filhos dos colaboradores do grupo MRV&CO. Depois de registrar muito sucesso e engajamento interno, o Instituto MRV decidiu expandir a ideia e oferecer um conteúdo parecido ao público em geral, dessa vez no formato podcast.

As primeiras temporadas do “Lá Vem História”, que somam 16 episódios, contam atualmente com uma média de 161 reproduções e 1.462 impressões por mês. Em 2022, o podcast alcançou o top-3 na Apple Music, na categoria “sem fins lucrativos”.

*Com informações da assessoria

