Campeonato Amazonense de Badminton acontece neste sábado (4), em Manaus

Manaus (AM) – O ginásio do Atlético Rio Negro Clube, em Manaus, recebe neste sábado (4), a partir das 8h, o Campeonato Amazonense de Badminton Escolar 2024. O evento é uma realização da Federação Amazonense de Desporto Escolar (FADE), em parceria com a Federação Amazonense de Badminton (FAMBd).

De acordo com o presidente da FADE, Auricélio Andrade, a competição será disputada nas categorias Mirim, Infantil e Juvenil Masculino e Feminino. Essas são as faixas etárias contempladas pelo desporto escolar.

O badminton é uma modalidade esportiva praticada entre adversários que utilizam raquetes para rebater uma peteca. O objetivo é fazer com que a peteca atinja a área do adversário. Os competidores (podem ser duplas ou apenas um atleta contra o outro) ficam em áreas divididas por uma rede, semelhante ao tênis. O badminton é um esporte que integra oficialmente o programa de modalidades dos Jogos Olímpicos desde a edição de 1992, em Barcelona.

Elite em ação

Além do Amazonense Escolar, o ginásio receberá, no mesmo dia, a primeira etapa do Campeonato Estadual de Badminton nas categorias Sub-19 e Principal. Segundo o presidente da FAMBd, Vicente Júnior, o torneio de elite terá a participação de 30 atletas, representando cinco clubes.

