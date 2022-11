Atletas do AM jogam em circuito nacional de badminton

Manaus (AM)- Em busca de colocar o Amazonas na elite do badminton, os atletas Kamile Eduarda e Pietro Reis embarcam nesta terça-feira (22) rumo ao Mato Grosso do Sul, onde disputarão o Circuito Nacional de Badminton.

O evento acontece de quarta-feira a domingo (23 a 27), no Ginásio Avelino dos Reis, em Campo Grande, e contará com competidores de diversos estados brasileiros buscando a classificação para o Sul-Americano, que acontece em dezembro.

“Essa competição é uma oportunidade para que representantes do nosso estado desenvolvam seus talentos no cenário nacional do badminton. Dessa forma o Governo do Amazonas está potencializando as equipes para escrever sua própria história”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Na sua sexta edição, o Circuito é considerado um dos eventos mais importantes no calendário nacional. As partidas serão disputadas nas modalidades simples, duplas, mista nas séries A e B, nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-19 e Sub-17. O torneio é coordenado pela Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) e vale classificação para Sul-Americano Juvenil que acontecerá em Lima, no Peru, nos dias 9 a 17 de dezembro.

Para garantir o lugar mais alto do pódio, Kamile Eduarda irá disputar nas categorias simples, mista e duplas. “Nessa disputa, se eu conseguir ficar entre as melhores do Brasil, posso garantir minha primeira competição internacional e esse é o meu maior objetivo no momento. Minha rotina de treinamento foi intensa, de segunda a sábado, focando na movimentação e trabalho de jogo”, comentou.

Destaque na modalidade, Pietro Reis conquistou recentemente medalha de prata nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs). No circuito nacional, o atleta disputará na categoria Sub-13. “O importante agora é conquistar o pódio para ter boas condições para o ano que vem. Eu me preparei bastante e estou confiante para representar o meu estado”, destacou.

FOTOS: Rudson Renan/Faar

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

