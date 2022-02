Obras são concluídas na Torquato Tapajós e Prefeitura libera trânsito

Manaus (AM) – Após a conclusão das obras de correção da rede de drenagem que abriu na última quinta-feira (3), o prefeito de Manaus, David Almeida, liberou na madrugada deste domingo (6) a circulação de veículos na avenida Torquato Tapajós, no sentido bairro/Centro.

As equipes de engenharia da empresa que efetuou os trabalhos no ano passado trabalharam, como determinou o prefeito David Almeida e o vice-prefeito e titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) Marcos Rotta, concluindo os reparos nas tubulações dentro do prazo estimado de até cinco dias, após serem notificados no dia 27 de janeiro, para realizarem a obra sem ônus aos cofres públicos.

Rede de drenagem

A obra foi realizada por etapas, interditada por trechos, evitando assim ainda mais transtornos à população. Os trabalhos no sentido bairro/Centro foram finalizados, ainda na tarde de sexta-feira, 3, e na sequência, as equipes de engenharia seguiram com a obra para a recomposição da tubulação da drenagem profunda no sentido Centro/bairro. O referido trecho abriga as passagens de fibra óptica, água e telefonia, onde envolveu todas as equipes técnicas das empresas responsáveis pelos respectivos serviços.

De acordo com o vice-prefeito e titular da Seminf, Marcos Rotta, a empresa cumpriu as determinações de prazos exigidos pelo prefeito David Almeida. “Entendemos que sinistros dessa natureza acontecem em qualquer grande avenida, mas nós queríamos que as obras de reparos fossem feitas com cautela e dentro de padrões que nos garantam um trabalho de excelência. Estive aqui durante toda a realização do serviço e vi que é um trabalho minucioso, acredito que esteja solucionado”, explicou Rotta.

*Com informações da assessoria

