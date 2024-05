Menina de 10 anos era estuprada pelo primo do pai no AM; suspeito foi preso

Crime ocorreu em março deste ano, na Zona Rural de Benjamin Constant, no interior do Amazonas.

Um homem de 48 anos foi preso, na quinta-feira (2), por estupro de vulnerável cometido contra uma criança de 10 anos. O crime ocorreu em março deste ano, na Zona Rural de Benjamin Constant, no interior do Amazonas. O autor do crime é primo do pai da vítima, segundo a polícia.

Conforme a delegada Mayara Magna, titular da 51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a equipe policial tomou conhecimento do fato após a mãe e a criança comparecerem à delegacia para relatar sobre o ocorrido.

“Em escuta especializada, a vítima relatou que o crime começou com atitudes verbais por parte do autor, que é primo do seu pai. Ela disse, ainda, que entre os dias 23 e 24 de março o homem dormiu em sua residência, e foi quando ele cometeu o abuso sexual contra ela”, relatou a delegada.

Dias após o crime, de acordo com a delegada, a vítima contou à sua mãe o que teria acontecido. A responsável, por sua vez, levou o caso ao conhecimento das autoridades policiais.

“Devido à gravidade do caso, representamos pela prisão preventiva do suspeito e conseguimos efetuar a sua prisão em uma comunidade na zona rural do município”, ressaltou a delegada.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

