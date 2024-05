Homem que estuprou e engravidou criança de 10 anos é preso no interior do AM

Manacapuru (AM) – Iriomar Ferreira da Silva, de 50 anos, foi preso nesta quinta-feira (2), por estupro de vulnerável de uma criança de 10 anos, no município de Manacapuru, interior do Amazonas. O crime ocorreu em 2018 e a vítima chegou a engravidar na época.

Conforme a delegada Mary Anne Trovão, titular da unidade policial, a equipe policial foi acionada para verificar uma outra ocorrência envolvendo o indivíduo.

“Foi solicitado os documentos do homem e, como ele se recusou a apresentar, foi conduzido à delegacia, onde foi verificado em sistema que ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime”, disse.

De acordo com a delegada, na época do estupro, a vítima chegou a engravidar do infrator, no entanto não há mais informações posteriores ao delito.

Iriomar Ferreira da Silva responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

