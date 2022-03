Corpo em saco de fibra é encontrado embaixo da Ponte do São Raimundo

Manaus (AM)- Foi encontrado nesta segunda-feira (28), um corpo do sexo masculino, embaixo da Ponte do São Raimundo, na zona Oeste de Manaus.

O corpo do sexo masculino, ainda não identificado, estava dentro de um saco de fibra. A equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

O cadáver foi transportado para o Pelotão Fluvial e entregue ao Instituto Médico Legal (IML).

Outro corpo encontrado



O corpo do jovem Luiz Henrique Coelho de Andrade, de 21 anos, foi encontrado na tarde deste sábado (26), após exaustiva busca por parte do Corpo de Bombeiros, nas águas do Rio Negro, Feira da PanAir, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

Segundo pescadores do local, ele descarregava peixes de uma balsa, quando apareceram supostos criminosos sendo perseguidos por policiais. Na ocasião, Luiz acabou sendo abordado pela polícia que o teria levado para o final de uma balsa. Em seguida, o jovem caiu na água.

Os pescadores também afirmam que, ao tentar fazer algo pelo rapaz, foram surpreendidos por tiros disparados por um dos PM’s.

Desde então, o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas por Luiz Henrique, que é morador do Educandos e, segundo a família, pulou na água por medo, mesmo não sabendo nadar.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Corpo de jovem é encontrado no Rio Negro

Jovem cai no Rio Negro e desaparece

Corpo de adolescente é encontrado com marcas de tiros em Manaus