‘Léa’ é presa por tráfico de drogas em Manaus

‘Léa’ já havia sido presa em 2021, quando tentou embarcar no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes com drogas

Manaus (AM) – Luciano Mendes de Oliveira, de 34 anos, de nome social ‘Léa’, foi presa, nesta sexta-feira (10), pelo crime de tráfico de drogas. O mandado foi expedido pela 2ª Vara Especializada em Crime de Uso e Tráfico de Entorpecentes de Manaus.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da unidade policial, ‘Léa’ já havia sido presa em maio de 2021, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, quando tentava embarcar em um avião com destino a Florianópolis com seis tabletes de maconha na sua bagagem pessoal.

“Em decorrência desse crime, foi decretado um mandado de prisão em nome de Luciano. Hoje, após investigação, logramos êxito na captura do autor”, afirmou.

*Com informações da assessoria

