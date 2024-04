Dupla é presa com celulares em ponto de drogas no interior do Amazonas

Uarini (AM) – Aldhenny Gomes Pinedo, de 33 anos, e Francineide Ferreira Soares, de 44, foram presas em flagrante no sábado (27), com drogas avaliadas em R$ 20 mil. As prisões ocorreram em uma casa no bairro Novo, município de Uarini, interior do Amazonas.

De acordo o delegado Jailton Santos Junior, da 58ª DIP de Uarini, as diligências iniciaram após denúncias sobre a venda de drogas na localidade. Em razão disso, foi representada pela busca e apreensão para a residência.

“Ao chegarmos no imóvel, nos deparamos com as duas mulheres e, com elas, foram apreendidas 420 gramas de drogas, sendo cocaína, pasta base e crack, que estão avaliadas em R$ 20 mil”, disse.

Conforme o delegado, ainda foram encontradas uma balança de precisão, 11 aparelhos celulares e uma motocicleta.

“O principal alvo da investigação fugiu na ocasião em que chegamos em casa. Por isso continuaremos com as investigações para localizá-lo, pois ele também é responsável por roubos e furtos de celulares que acontecem na cidade”, falou.

Aldhenny Gomes Pinedo e Francineide Ferreira Soares responderão por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Elas foram apresentadas à audiência de custódia e a Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva. Elas ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Homem é procurado por furtar dinheiro e aparelho celular de igreja católica de Manaus

Ladrão leva dinheiro de dizimo e celular após invadir Igreja Católica em Manaus; VÍDEO

Trio é preso com drogas, dinheiro, celulares e joias no interior do Amazonas