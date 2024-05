Adolescente é apreendido vendendo drogas no Compensa, em Manaus

Manaus (AM) – Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido com 80 trouxinhas de droga, na tarde deste sábado (11), no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Após receber denúncia, via linha direta, de que havia um suspeito comercializando entorpecentes, nas proximidades de uma feira, os policiais militares realizaram diligências no local e encontraram um adolescente com 80 trouxinhas de oxi.

O adolescente foi encaminhado, juntamente com o material ilícito, para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEEAI).

