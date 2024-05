Bebê de 5 dias é estuprada por ‘avô postiço’ em Manaus

Manaus (AM) – Um homem de 39 anos foi preso no município de Tapauá, no interior do Amazonas, acusado de ter estuprado uma recém-nascida de 5 dias. O crime aconteceu durante o sábado (11).

De acordo com a delegada Kelly Souto, o suspeito contou em depoimento que foi acidente e que o dedo tocou involuntariamente a genitália ao segurar a bebê no colo. Mas, exames médicos apontaram que a criança foi violentada com, provavelmente, o órgão sexual do suspeito.

“Ele falou que pegou a criança com a mão e que rompeu o hímen com o dedo. Só que antes disso, a gente tinha conversado com o médico obstetra e ele falou que o caso da criança não teria sido dedo […] Ele [suspeito] disse que foi acidente, que foi com a mão, mas os dois peritos, médicos do hospital, falaram que era impossível ser mão, que foi feito com órgão mais extenso, e infelizmente era o pênis’, contou a delegada.

A equipe da polícia foi acionada pela direção do hospital. O acusado é companheiro da avó materna da recém-nascida, e segundo a investigação, ele já responde a inquérito também por tentativa de estupro contra uma adolescente em 2016.

Ainda de acordo com a delegada, a família da vítima ainda tentou proteger o acusado, afirmando que a criança saiu do hospital, depois de seu nascimento, com a dilaceração do órgão genital.

O acusado foi transferido para um presídio em Manaus durante a noite de segunda-feira (13).

