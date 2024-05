Monique Evans e DJ Cacá Werneck se casam em cerimônia de R$ 800 mil para 230 convidados

A apresentadora Monique Evans e a DJ Cacá Werneck, nesta quinta-feira (16), sobem ao altar para selar a união de quase 10 anos. A cerimônia será para 230 convidados, e acontecerá no sítio Além do Sonho Eventos, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Festa avaliada em R$ 800 mil

De acordo com Babi Campos e Michele Simas, responsáveis pela decoração do local, o casal chegou a investir R$ 800 mil para realizar a cerimônia. “É um evento bem grande com várias pessoas influentes. Vai ser um festão, um casamento bem farto. Pessoal vai comer e beber muito”, adiantaram elas.

Aumento de convidados

Inicialmente, o casamento seria para 150 convidados e aconteceria em março. Porém, para ter mais tempo, mudaram para maio. Um dos motivos foi a lista de presentes, que bateu 250 e Monique decidiu reduzir para 230. Segundo as decoradoras, “esse é um número seguro para atender as pessoas, pois sempre tem aqueles que faltam. Você sai de uma festa pequena para uma festa média”.

Monique, inclusive, falou em seus stories, antes da cerimônia, que “convidado não convida”, para evitar penetras na festa. A celebração contará com lista na porta e seguranças para evitar o assédio de possíveis fãs no local.

Para atender essa quantidade de pessoas, algumas coisas foram adicionadas e aumentadas. Veja a seguir:

segundo ponto de buffet;

aumento da mesa de comida japonesa;

mais quatro mesas, redondas e quadradas, para comportar convidados;

quatro mesas reservadas para a família, totalizando 32 pessoas sentadas nela;

aumento no tamanho do open bar, com mais barmans e bartenders atendendo;

mais recepcionistas e garçons;

mais flores, toalhas, taças e doces.



Decoração

Decorações serviram como inspiração para Monique Evans — Foto: Arquivo Pessoal

Toda a estrutura da cerimônia começou a ser montada na terça-feira (14), e terá uma decoração clássica, atemporal, nas cores branco e verde. Como o local da festa tem contato direto com a Mata Atlântica, isso foi fundamental para Monique e Cacá o escolherem. Elas queriam a junção entre o rústico e o moderno. Rosí Medeiros será a responsável pelo cerimonial.

“É um espaço muito integrado à natureza. Nós temos muitas paredes verdes, muito paisagismo, e a área da cerimônia é toda circulada de árvores. Monique gosta muito disso, dos móveis rústicos, de madeira… Então a gente mesclou móveis mais elegantes, mais modernos em branco, limo e verde, com alguns mobiliários que já eram da casa, que são de madeira”, explicou Babi Campos.

“A gente usou o verde também na decoração, não só verde da vegetação. Nós temos linhas bem modernas para dar uma equilibrada no rústico no verde na vegetação do espaço. Ficará um casamento bem elegante”, disse Michele Simas.

Na decoração, contará ainda com diversos tipos flores, como rosas, hortênsias, tulipas, copos de leite e cailla. As decoradoras contaram com a ajuda do decorador Carlinhos Lamoglia e do florista Juan.

Vestido guardado a 7 chaves

Monique Evans não quis dar nenhum spoiler de seu vestido de noiva. O máximo que ela contou para o gshow é que ele foi desenhado pela estilista Michelly X (a mesma de Xuxa, Ivete Sangalo, Anitta e mais famosas). A prova do modelo aconteceu em março.

Monique Evans em um evento com a DJ Cacá Werneck — Foto: Agnews

Família presente, mas com ausências…

Mesmo com a mesa da família lotada, uma ausência será bastante sentida pela apresentadora. A do filho, Armando Aguinaga, que mora na Espanha.

“Meus dois filhos iam me levar para o altar, mas ele vai estar jurando a bandeira na Espanha[para conseguir a nacionalidade espanhola] nesse dia. Então ele não vai poder vir ao casamento e, inclusive, a minha neta (Valentina, filha de Armando) que ia levar as alianças”.

A missão de acompanhar a mãe ao altar ficará a cargo da outra filha de Monique, Bárbara Evans. “Vai me levar ao altar porque eu acho que é muito simbólico, né, ela me levar ao altar, ela me entregar a Cacá”, conta.

A distância para parte da família que mora na Europa não durará muito, já que os planos de lua de mel de Monique e Cacá são no continente. “A gente vai passar a lua de mel em Barcelona, eles moram lá. (Também) em Paris, em Ibiza”, adiantou.

Monique Evans e Bárbara Evans — Foto: Reprodução/Instagram

*Com informações do gshow

