VÍDEO: Cantora comove web após mostrar que pai era o único espectador na plateia

São Gabriel da Palha (ES) – A cantora Dayane Oliveira compartilhou um vídeo nas redes sociais e comoveu seguidores ao mostrar que durante um show que fazia, seu único espectador era seu próprio pai. A situação aconteceu em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo. Nas redes, a família foi elogiada.

“Fiz um show na minha cidade. No horário, não tinha público, mas o melhor estava lá. Te amo, pai”, escreveu a cantora. Dayane ainda negou que teria gravado a passagem de som do show e explicou que as únicas pessoas presentes no espaço eram os músicos da banda dela, o irmão, o pai e os funcionários de barracas de comida.

Nos comentários, internautas se indignaram com o fato de que Dayane foi escalada para cantar em um momento em que o público ainda não havia chegado: “Uma sacanagem com os cantores de colocar eles em horários que o pessoal ainda nem chegou”, opinou um deles.

“Os grandes artistas nascem assim”, comentou um seguidor da cantora. “Sem lutas não há vitórias. Você está no caminho certo e com as pessoas mais certas ao seu lado”, comentou a outra. “Uma vez, eu fiz algo parecido e só tinha um mendigo me assistindo. Ele me ofereceu a cachaça dele. Boa sorte na carreira e aproveita o seu pai”, encorajou o humorista Rodrigo Marques.