VÍDEO: mulher quebra carro à marteladas e viraliza em Manaus

Manaus (AM) – Viralizou nas redes sociais um vídeo em que uma mulher aparece quebrando um carro com marteladas no Conjunto Eduardo Gomes, bairro da Paz, na Zona Centro-Oeste de Manaus. No vídeo, a mulher explica que sua moto foi batida por quem dirigia o veículo.

As imagens foram compartilhadas nas redes sociais. No vídeo, é possível observar que a mulher martela um carro modelo Siena que estava estacionado na rua. Uma outra mulher, que aparenta ser a proprietária do veículo, é quem filma tudo.

Vídeo:

Nas imagens enquanto acertava martelados nos vidros das janelas do carro, a mulher explicou que sua motocicleta usada para trabalhar foi batida pela pessoa que estava dirigindo o veículo.

“Não quer consertar minha moto porque são duas safadas. Quer levar uma martelada? Pare de me filmar. A senhora não quis concertar a minha moto. Era só ajeitar minha moto que a senhora quebrou. Agora vamos ficar quite. Eu uso minha moto para trabalhar. Acho que isso [concerto do carro] vai ser mais barato que a minha moto”, diz a mulher enquanto desfere as marteladas.

A outra pessoa que estava gravando a situação e era a motorista do carro que estava sendo quebrado responde, que entraria com uma ação na justiça.

“Não tem problema não. Quando a gente entrar lá na ação vai ser ótimo. Na real isso aqui dá processo criminal, porque é degradação de propriedade”.

O vídeo encerra e ainda não há informações do que ocorreu depois.

