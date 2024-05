Inscrições para oficinas da Orquestra Sinfônica Brasileira iniciam nesta sexta-feira (17) em Manaus

Nesta sexta-feira (17), a partir das 10h, começam as inscrições para as oficinas da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB). Este evento, que já se tornou uma tradição no calendário musical do país, oferecerá três dias repletos de atividades produtivas, com aulas que acontecerão entre os dias 21 e 23/05, em duas unidades do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro.

As oficinas da Orquestra Sinfônica Brasileira serão realizadas presencialmente em duas unidades do Liceu de artes: a unidade localizada no Sambódromo (Bloco G – Sala 14, nos dias 21 e 23/05 e Bloco E – Difusão, nos dias 21, 22 e 23/05) e a unidade do Centro de Convivência Pe. Vignola, situada na Rua Tupinambá – 119, na Cidade Nova 2, onde serão ministradas as oficinas de Percussão, Trombone, Trompete e Flautas, no dia 22 de maio, das 14h às 17h.

Destinadas a participantes a partir de 13 anos de idade, as oficinas abrangem diversas áreas instrumentais, incluindo percussão, oboé, fagote, trombone, trompete e flautas.

O diretor do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, Davi Nunes, relata que essa parceria é crucial para os alunos e professores da instituição, pois os faz sentir valorizados.

“A parceria com a Sinfônica Brasileira é essencial para nossos alunos, oferecendo contato com músicos profissionais e troca de conhecimentos valiosos, incentivando seu desenvolvimento musical e técnico” , avalia o diretor.

De acordo com Davi, a colaboração com a Sinfônica já vem desde o ano passado, trazendo resultados positivos para os alunos do Liceu, inclusive os do Liceu Online, por meio das mídias sociais e cursos digitais. Essa parceria fortalece e traz benefícios significativos para a comunidade educacional.

Esta é uma chance única para os estudantes e profissionais da música aprimorarem suas habilidades sob a tutela de músicos renomados da Orquestra Sinfônica Brasileira. As vagas são limitadas.

Para quem deseja participar, as inscrições serão abertas online, às 10h, desta sexta-feira (17/05). Confira os links das Oficinas da Orquestra Sinfônica Brasileira abaixo.

Percussão – 9h às 11h (21,22 e 23/04/2024)

Percussão – 14h às 17h (21 e 23/04/2024)

Oboé – 9h às 11h (21,22 e 23/04/2024)

Oboé – 14h às 17h (21,22 e 23/04/2024)

Fagote – 9h às 11h (21,22 e 23/04/2024)

Fagote – 14h às 17h (21,22 e 23/04/2024)

Trombone – 9h às 11h (21,22 e 23/04/2024)

Trombone – 14h às 17h (21 e 23/04/2024)

Trompete – 9h às 11h (21,22 e 23/04/2024)

Trompete – 14h às 17h (21 e 23/04/2024)

Flautas – 9h às 11h (21, 22 e 23/04/2024)

Flautas – 14h às 17h (21 e 23/04/2024)

Vignola – Percussão – 14h às 17h (22/04/2024)

Vignola – Trombone – 14h às 17h (22/04/2024)

Vignola – Trompete – 14h às 17h (22/04/2024)

Vignola – Flautas – 14h às 17h (22/04/2024)

