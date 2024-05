Produtores rurais de Parintins e Barreirinha são beneficiados com ação do Governo do AM

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas beneficiou produtores rurais dos municípios de Parintins, na sexta-feira (17), e de Barreirinha, no sábado (18), com entregas de alimentos comprados por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), além de mudas de citros e café.

Parintins

Em Parintins, a Sepror entregou duas toneladas de alimentos pelo PAA, do Governo Federal. A compra desses alimentos, com um investimento de R$ 6.667,60, beneficiou famílias em vulnerabilidade social da região com abóbora, abacaxi, melancia, macaxeira e mamão. Os itens foram adquiridos de três produtores rurais locais.

“Seguindo a determinação do governador Wilson Lima, o setor primário vem sendo fomentado em todos os municípios, valorizando assi homens e mulheres que vivem do campo”, comentou titular da Sepror, Daniel Borges.

Em abril deste ano, todo o Sistema Sepror promoveu entregas para o município, como 1,8 mil mudas de café e citros; aproximadamente cinco toneladas de alimentos adquiridos pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); 100 kits do Atualiza Pescador; 107 Cartões do Produtor Rural (CARs); 203 Cadastros da Agricultura Familiar (CAFs); 24 Cadastros Ambientais Rurais (CARs); além de 29 Cartões dos Pescadores. Essas ações beneficiaram 530 produtores, além do lançamento do edital do Programa de Regionalização do Mobiliário Escolar (Promove).

Ações Sepror em Barreirinha

Os produtores rurais do município de Barreirinha foram beneficiados com 2.100 mudas de citros e café, sendo 900 de citros e 1.200 de café.

Através do PAA, foram entregues mais de 4 toneladas de alimentos. A compra desses alimentos teve um investimento de R$ 12.751,10, por meio da Sepror.

Além disso, a Sepror realizou a assinatura de 29 termos de compromisso do PAA Indígena, que tem como objetivo adquirir e fornecer produtos de gêneros alimentícios produzidos em áreas indígenas ou ocupadas por comunidades tradicionais, proporcionando às famílias da região uma oportunidade para o fortalecimento da agricultura.

Na ocasião, a Sepror entregou também um motor rabeta à Colônia de Pescadores e Pescadoras Z-45 de Barreirinha, visando facilitar e agilizar o transporte dos pescados locais.

*Com informações da assessoria

