Helicóptero com presidente do Irã cai em área de montanhas

Segundo agência estatal, aeronave estava viajando em comboio com outras duas; equipes de resgate tentam chegar a local do pouso

Internacional – A agência de notícias estatal iraniana IRNA, informou neste domingo (19), que o helicóptero que transportava o presidente iraniano Ebrahim Raisi caiu enquanto visitava uma região do norte e sua condição é atualmente desconhecida.

A aeronave, que também transportava o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, caiu na província do Leste do Azerbaijão, dentro do Irã, e as equipes de emergência até agora não conseguiram alcançá-la devido a condições de nevoeiro, disse a IRNA. Não está claro qual é o status exato do helicóptero de Raisi.

Vinte equipes de resgate e drones foram enviados para a área onde o helicóptero caiu.

A dupla, juntamente com um grupo de dignitários, estava a bordo do helicóptero retornando de uma cerimônia para a abertura de uma barragem na fronteira do Irã com o Azerbaijão quando “caiu ao pousar na região de Varzaqan neste domingo”, informou a IRNA English.

“20 equipes de resgate e drones foram enviados para a área, mas devido à impassibilidade da área, suas condições montanhosas e florestais, bem como condições climáticas desfavoráveis, especialmente neblina pesada, a operação de busca e resgate levará tempo”, disse a IRNA.

A IRNA também informou, citando moradores locais, que o helicóptero caiu na área da Floresta Dizmar entre as aldeias de Ozi e Pir Davood. Moradores do norte de Varzeqan, província do Azerbaijão Oriental, disseram ter ouvido ruídos da área, acrescentou.

O ministro do Interior do Irã, Ahmad Vahidi, disse que um dos helicópteros foi forçado a fazer um pouso difícil devido às condições de nevoeiro.

“Agora, diferentes grupos de resgate estão se movendo em direção à área, mas dado que há neblina e o clima inadequado e as condições que podem levar algum tempo até chegarem onde o helicóptero está” disse Vahidi durante um discurso televisionado postado no Telegram pela agência de notícias estatal iraniana IRNA.

Ele acrescentou que houve algum contato com os passageiros no helicóptero, “mas dada a área é um pouco complicado, fazer contato é difícil e estamos esperando grupos de resgate para chegarem rapidamente ao local deste acidente onde o helicóptero está e nos dar mais informações.”

“Desde o início deste incidente sobre o helicóptero do presidente, as Forças de Socorro do Crescente Vermelho e as forças auxiliares militares e policiais começaram um esforço generalizado para encontrar esse helicóptero”, informou a agência de notícias Tasnim.

“Alguns dos companheiros do presidente neste helicóptero foram capazes de se comunicar com a sede central, aumentando as esperanças de que o incidente poderia ter terminado sem vítimas”, acrescentou Tasnim.

O helicóptero fazia parte de um comboio de três helicópteros. Dois desses helicópteros transportavam ministros e oficiais que chegaram ao seu destino em segurança, de acordo com Tasnim.

*Com informações da CNN Brasil

