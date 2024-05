Recitais do projeto Crianças Unidas do Brasil no CMEI Hermann Gneimer e Pró-Menor Dom Bosco

Manaus (AM) – O projeto Crianças Unidas do Brasil é uma iniciativa liderada pelo Centro Suzuki Amazonas que busca celebrar e integrar a diversidade musical e cultural do nosso vasto país por meio de concerto que reúne crianças de do Amazonas e de diferentes estados brasileiros. Em sua essência, o projeto é uma representação sonora da rica cultura do Brasil, unindo música clássica, histórias e infância em uma apresentação que se integra dentro da programação natalina da Orquestra de Câmara do Amazonas no Teatro Amazonas através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas.

Mas Débora Batista, autora do projeto contemplado, sabe que a música precisa alcançar as comunidades, e a estratégia foi encontrar as crianças das escolas, levar música para elas. Foi nesse sentido que os Recitais nas Escolas serão realizados dia 21 de maio no CMEI Hermann Gneimer às 13:30 e no Pró-Menor Dom Bosco às 16:00 com apoio dos músicos e alunos do Centro Suzuki Amazonas e Laboratórios de Ensino e Aprendizagem da UEA e produção de Bárbara Soares, José Jonas Jr e Juliana Verde. Estes recitais servirão como uma plataforma para que esses jovens músicos mostrem seus talentos e inspirem outros a seguir um caminho semelhante na música.

Eduardo Abreu, professor de artes do Pró-Menor Dom Bosco, ficou muito contente com a oportunidade de alunos verem os artistas que estão seguindo profissionalização em música tal como ele seguiu.

O projeto não apenas educa e entretém, mas também fortalece laços de unidade entre as crianças, respeito e apreciação cultural. Será uma forma de homenagear e lembrar que elas todas unidas podem mudar o Brasil. A ideia dos recitais surgiu da necessidade de criar espaços que promovam a integração e celebração dessa diversidade brasileira na infância. A música, com sua capacidade universal de conectar e emocionar, mostrou-se o meio perfeito para essa celebração. Em resumo, o projeto “Crianças Unidas do Brasil” é mais do que um concerto; é uma celebração da alma e da cultura brasileira. Através da música, buscamos construir pontes, unir corações pelas crianças e celebrar a diversidade que faz do Brasil um país único.

“Crianças Unidas do Brasil” é um projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo Manaus 2023 – Concultura.

