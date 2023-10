Concertos e recitais movimentam cena cultural de Manaus no mês de outubro

Manaus (AM) – Neste mês, os Corpos Artísticos do Amazonas contam com apresentações especiais. Concertos e recitais, gratuitos, que acontecem nos principais espaços administrados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Além da programação nos equipamentos culturais, a Igreja de São Sebastião, na avenida 10 de Julho, Centro, recebe o corpo artístico mais tradicional do estado: o Coral do Amazonas. O grupo se apresenta no dia 13 de outubro, com o recital “As sete palavras de Cristo”, e no dia 22, com participação na celebração dos 800 anos do Presépio de São Francisco. Os eventos acontecem a partir das 19h.

Confira a programação nos centros culturais

Teatro Gebes Medeiros

Nesta sexta-feira (06), a Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam) se apresenta no palco do Teatro Gebes Medeiros, às 19h, com um espetáculo em comemoração ao Dia das Crianças. O repertório traz temas de filmes e desenhos famosos, além de temas de jogos infantis. É um espetáculo para apreciar, se envolver e relembrar a infância.

Teatro da Instalação

No dia 18 de outubro, a Amazonas Band apresenta “Legados 3”, às 19h, no Teatro da Instalação. O terceiro episódio da série, que ilustra um recorte da música caribenha de expressão jazzística, traz os maiores nomes da Música Popular Brasileira, passeando pelos clássicos musicais de Ary Barroso a Jobim e de Gil a Djavan.

Palácio Rio Negro

Seguindo com as comemorações do mês das crianças, a Orquestra de Violões do Amazonas também leva o concerto “Infantil” para o Palácio Rio Negro, no dia 20 de outubro, às 18h. Os clássicos musicais da Disney “Um mundo ideal”, “Aqui no Mar” e um medley de “O Rei Leão” fazem parte do repertório. A classificação é livre.

Palácio da Justiça

No dia 22, o Madrigal do Amazonas se apresenta no Centro Cultural Palácio da Justiça, às 18h, com o recital “Mozart e Salieri”. Ao lado de solistas do grupo, o coral canta as obras corais e as árias de óperas do W.A. Mozart e A. Salieri.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

União Europeia aponta que 2023 poderá se tornar o ano mais quente já registrado

Quatro municípios do Amazonas registram ataques de morcegos

Criança morre ao ser atingida por trave de futebol