Manaus sedia Primeiro Encontro Brasileiro de Violinistas

Manaus (AM) — A capital do Amazonas recebe de 16 a 21 de janeiro o I Encontro Brasileiro de Violinistas. Uma iniciativa cultural que visa celebrar e promover a rica tradição da música de violino no Brasil. O evento será uma confluência de talento, aprendizado e apreciação musical, proporcionando uma plataforma para violinistas, pedagogos, estudantes de música e entusiastas se reunirem e explorarem o universo fascinante do violino. Os ingressos para as atividades pagas e gratuitas já estão disponíveis para aquisição através do site www.linktr.ee/ebravi

O projeto consiste em uma série de recitais e palestras gratuitos, e dentro das atividades pagas estarão as masterclasses e a inscrição para o concurso para os alunos de violino. As atividades, além de serem realizadas parcialmente na Universidade do Estado do Amazonas, também serão realizados nos emblemáticos Palácios da Justiça e Palácio Rio Negro, ambos locais históricos, que com sua arquitetura magnífica, proporcionarão o cenário perfeito para a celebração da música.

O evento contará com a participação de violinistas renomados de diversas regiões do Brasil, mestres e pedagogos que dedicaram suas vidas ao ensino e à performance musical.

Datas

O Ebravi divide-se em 2 momentos:

Momento 16-21 de janeiro: Masterclasses, Palestras, Recitais e Concurso Categoria A e B Momento 24-29 de janeiro: Masterclasses, Palestras, Recitais e Concurso Categoria C

MASTERCLASSES (Participantes e Ouvintes)

Quem adquire o ingresso para as Masterclasses terá aulas com os professores convidados pelo turno da manhã (os participantes tocam, e ou ouvintes apenas assistem), e pelo turno da tarde todos terão aulas coletivas e ensaios.

Dias 16,17,18,19,20 de janeiro (para quem vem no 1 momento)

Dias 24,25,26,27 de janeiro (para quem vem no 2 momento)

E todos participam tocando nas apresentações finais, que ocorrem:

Dia 21 de janeiro de manhã (para quem vem no 1 momento)

Dia 28 de janeiro de manhã (para quem vem no 2 momento)

Concurso de violino Ebravi

Para violinistas brasileiros natos ou naturalizados apenas.

Categoria A (idade 3-7 anos)

Categoria B (idade 7-14 anos)

Categoria C (idade 15-21 anos)

Prêmios:

Para os primeiros lugares de cada categoria: Um brinde e uma apresentação no Teatro Amazonas (com data a definir), para o Prêmio Revelação: um violino de autor.

Calendário de eventos gratuitos

Recital de Violino com o Mestre Calligop, no Palácio da Justiça, dia 17, às 18h

Convivência Violinística com Paulo Luckman e Fernando Lima, no Palácio da Justiça, dia 18, às 18h

Concerto da Orquestra de Câmara da AOSIR – Roraimópolis, no Palácio da Justiça, dia 19, às 18h

Recital dos Candidatos ao Concurso de Violino EBRAVI Categorias A e B -Seletiva, no Palácio da Justiça, dia 19, às 18h30

Recital “A Viagem da Tia Rhody” com a Camerata do Serrado e violinistas EBRAVI, no Palácio Rio Negro, dia 20, às 17h

Recital dos Candidatos ao Concurso de Violino EBRAVI Categorias A e B – Final, no Palácio Rio Negro, dia 20, às 18h

Concerto “Até o Tucupi de Violino” com a Orquestra de Violinos da UEA e violinistas EBRAVI, no Palácio Rio Negro, dia 21, às 10h30

Recital dos Candidatos ao Concurso de Violino EBRAVI Categorias A e B – Final, no Palácio Rio Negro, dia 20, às 18h

A Obra pedagógica de Otakar Sevcik, no ESAT-UEA, Mini auditório do segundo andar, dia 22, às 18h

Recital dos Candidatos ao Concurso de Violino EBRAVI Categoria C -Seletiva, no Palácio Rio Negro, dia 26, às 18h

Recital dos Candidatos ao Concurso de Violino EBRAVI Categorias C -Final, no Palácio da Justiça, dia 27, às 17h30

Concerto de Encerramento EBRAVI “Violinistas e amigos”, no Palácio Rio Negro, dia 28, às 10h30

*Com informações da assessoria

