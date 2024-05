David Almeida promete estações meteorológicas e sísmicas para enfrentamento de desastres naturais

Equipamentos conseguem detectar informações sobre o solo, evitando que moradores sejam afetados com desbarrancamentos, e itens climáticos

A Prefeitura de Manaus, lançou, nesta terça-feira (28), o Plano de Contingência (Plancon) 2024, documento que visa coordenar esforços para reduzir a ocorrência de desastres naturais e, caso ocorram, minimizar seus impactos. De acordo com David Almeida, chefe do Executivo municipal, a ideia é implementar estações meteorológicas e estações sísmicas.

Enquanto estas são responsáveis por detectar informações sobre o solo, evitando que áreas de risco passem por desbarrancamento, aquele são compostas por equipamentos que conseguem obter informações sobre temperatura, vento, chuvas e outros itens climáticos.

“Nós estamos instalando, em Manaus, 14 estações meteorológicas e, posteriormente, vamos também montar estações sísmicas para evitar que essas áreas de risco possam ter um desbarrancamento, ou algo nesse sentido, que possa vir causar muitos problemas e danos à população”, informou o prefeito. Os equipamentos devem ser instalados nos próximos 30 dias.

Durante o lançamento realizado no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul, o prefeito David Almeida explicou que o plano é um trabalho desenvolvido com a transversalidade das pastas municipais, para dar respostas rápidas à população.

“A pandemia nos ensinou bastante, a maior enchente nos ensinou, a maior estiagem também. Desde setembro, nós estamos construindo esse plano de contingência. A gente não pode impedir que chova, a gente não pode impedir que o rio possa baixar, secar, mas estamos mostrando para a sociedade, para a população, que nós temos condições de dar as respostas necessárias caso ocorram esses eventos climáticos”, disse Almeida.

Estratégias

Outra medida prevista no plano será a perfuração de 15 poços artesianos de 120 metros por 6 polegadas de diâmetro, em 15 comunidades ribeirinhas mais isoladas.

“Os poços que tínhamos com 40 metros já secaram, então, está dentro do plano de contingência. Nós iremos fazer a instalação nessas 15 comunidades. Fizemos o mapeamento de 83 comunidades no entorno da cidade de Manaus que são impactadas, e temos a estimativa da aquisição de alimentos, kits de higiene; caso venha acontecer algo nesse sentido, temos um planejamento feito e assim nós vamos dar a pronta-resposta para a população”, complementou o prefeito.

O plano detalha ainda as ações de cada órgão municipal, promovendo uma atuação conjunta e eficiente, além de estabelecer a logística necessária, como bases de reunião, pontos de abrigo, hospitais e unidades de saúde, organizados pela Zona Administrativa de Manaus. Dessa forma, a prefeitura busca garantir uma resposta rápida e eficaz em situações de emergência.

