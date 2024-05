Arthur Bisneto é velado nesta quarta com cerimônia aberta ao público na Aleam

O velório ocorrerá até as 10h30, horário em que o cortejo sairá para o sepultamento no cemitério São João Batista.

O corpo do ex-deputado federal Arthur Bisneto (PL) é velado nesta quarta-feira (29) no auditório Belarmino Lins da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), em Manaus. A cerimônia iniciou às 8h e é aberta ao público, que poderá se despedir do político.

O velório ocorrerá até as 10h30, horário em que o cortejo sairá para o sepultamento no cemitério São João Batista.

Arthur Bisneto foi encontrado morto aos 44 anos, na casa onde ele morava em um condomínio, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste da capital.

A morte de Bisneto foi confirmada pelo pai, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, por meio das redes sociais.

O prefeito de Manaus, David Almeida, declara luto oficial de três dias pela morte de Arthur Bisneto, que foi ex-secretário Chefe da Casa Civil do município, e deixou a sua marca na política atuando como vereador, deputado estadual e federal.

Leia mais

Lula se manifesta sobre morte de Arthur Bisneto

Políticos lamentam morte de Arthur Virgílio Bisneto em Manaus

Da vida política à polêmicas: Relembre a trajetória de Arthur Bisneto