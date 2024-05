Mãe de Endrick lança olhar tenso para namorada do filho

O jogador deve embarcar para a Espanha no início do segundo semestre de 2024

Mais uma vez, a joia do Palmeiras, Endrick, tomou conta dos sites de fofoca após uma nova onda de polêmicas envolvendo sua mãe, Cintia Ramos, e sua namorada, Gabrielly Miranda.

O episódio da vez aconteceu na festa de despedida do jogador, na última segunda-feira (27). Endrick já está passando seus últimos dias no Brasil, pois deve se apresentar em julho no Real Madrid, time que o comprou do Palmeiras.

O relacionamento de Endrick e Gabrielly sempre foi bastante comentado nas redes sociais, muito pela diferença de idade dos dois. Endrick tem 17 anos e Gabrielly 21.

As últimas polêmicas recentes envolvendo Gabrielly foi pela modelo ter proibido o jogador de fazer tranças no cabelo. Já envolvendo a sogra, a maior briga entre as duas começou quando Cintia opinou com tom de reprovação sobre a possibilidade de casamento e de mudança do casal para a Espanha.

CLIMA ÓTIMO NA FAMÍLIA DO ENDRICK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/hfWIuz2Qo9 — Papos (@paposfut) May 28, 2024





*Com informações do Lance

