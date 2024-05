‘Fanfarrão, otário’: ataque de Neymar à Defante coloca lenha na fogueira e viraliza nas redes

Após fazer uma publicação contra a privatização das praias, o humorista Diogo Defante foi chamado de otário e fanfarrão pelo jogador Neymar Jr., que é associado ao projeto. “Privatiza a cabeça do meu pa*”, destacou o humorista. “Todo programa me liga pra ganhar ibope”, retrucou o atleta em suas redes sociais.

“Cuidado pra quem você abre a porta da sua casa, esse cidadão aí pediu pra me conhecer. Como era fã e achava super gente boa, deixei ele ir lá em casa. Foi super bem recebido, assistiu filme na minha casa, brincou, conheceu minha intimidade com a minha família e amigos e quase todo programa me liga pra ganhar ibope… FANFARRÃO, OTÁRIO!”, escreveu Neymar em seu perfil no Instagram.

Foto: Redes Sociais

Minutos após a publicação, Neymar apagou a mensagem que tinha um vídeo do Diogo Defante no fundo. Na sequência, o atleta postou uma foto na arquibancada do Al-Hilal, time árabe no qual ele tem contrato.

Defante, por outro lado, manteve sua publicação, que não menciona o nome de Neymar no conteúdo.

privatiza a cabeça do meu pau — Diogo Defante (@defantediogo) May 31, 2024

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

Neymar vai processar Luana Piovani após treta na web

Neymar dispara contra Luana Piovani: ‘põe a porra do sapato na boca e fica quieta’

Pai de Neymar envia R$ 800 mil para ajudar na defesa de Daniel Alves, afirma site