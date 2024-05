Neymar dispara contra Luana Piovani: ‘põe a porra do sapato na boca e fica quieta’

O jogador Neymar criticou a atriz Luana Piovani nas redes sociais após ser chamado de “péssimo pai e péssimo homem”. Em resposta, o atleta do Al-Hilal postou vídeos e imagens em sua conta oficial do Instagram, chamando Piovani de “louca” e afirmando que ela “quer alguma coisa” com ele.

Neymar, que tem dois filhos, ficou particularmente irritado com os comentários sobre sua paternidade, defendendo-se e dizendo “Põe a porra do sapato na boca e fica quieta!”. Ele também sugeriu que Piovani está tentando ganhar fama às suas custas e afirmou que nunca falou mal dos filhos dela.

Tudo isso após a atriz publicar uma série de stories criticando o jogador por supostamente concordar com a PEC de privatização das praias que está sendo que tramita no Senado pode permitir a transferência da propriedade de terrenos do litoral, hoje sob o domínio da União, para Estados, municípios e proprietários privados. Piovani relembrou o histórico polêmico de Neymar ao trair suas namoradas além de multas por obras de um lago artificial causando danos ambientais em uma de suas propriedades no Rio de Janeiro.

Luana Piovani posta uma sequência de stories detonando Neymar. A atriz relembra algumas polêmicas do jogador e afirmar ser contra a privatização das praias.



Tudo começou porque supostamente Neymar seria a favor da PEC que privatizaria as praias



O jogador publicou dois vídeos e uma imagem respondendo à atriz. Na imagem, ele escreveu o seguinte texto:

Cansado de ficar escutando um monte de m… de gente que não sabe o que eu vivo nem o que passei. Agora essa louca não solta mais a porra do meu nome. NÃO F…, LUANA, tá cheia de filho aí, cheia de trabalho, vai cuidar da sua vida… Me deixa, car… Quer arrumar confusão? PÕE A P… DO SAPATO NA BOCA E FICA QUIETA!!!!!



Piovani não rebateu o jogador diretamente mas está usando seu perfil nas redes sociais para repostar todos aqueles que estão lhe oferecendo apoio e reforçando os danos que a privatização das praias podem causar ao meio ambiente.

