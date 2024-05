Caso Djidja: Último suspeito se entrega à polícia em Manaus

Manaus (AM) – O cabeleireiro Marlisson Vasconcelos Dantas, que trabalhava na rede de salões de beleza da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso, se entregou no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), durante a tarde desta sexta-feira (31), após ser considerado foragido.

Na quinta-feira (30), Marlisson teve mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, mas não foi encontrado pelas autoridades. O profissional é acusado de envolvimento com a seita religiosa imposta pela família.

A defesa de Marlisson informou que ele está disposto a colaborar com as autoridades para esclarecer os fatos e provar sua inocência. Ele confia no trabalho da justiça e está confiante de que sua participação nas investigações será fundamental para a elucidação do caso.

Caso Djidja

A Polícia Civil do Amazonas cumpriu na tarde de quinta-feira (30), mandado de prisão contra Cleusimar Cardoso Rodrigues e Ademar Farias Cardoso Neto, mãe e irmão da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso, que foi encontrada morta dentro de sua residência na última terça-feira (28), em Manaus. Além dos parentes, a funcionária do salão de beleza que pertence à família, Verônica da Costa Seixas, também foi presa. O mandado de prisão também cita outros dois trabalhadores do estabelecimento, que ainda não foram localizados.

No momento em que foi colocada dentro da viatura, um repórter perguntou à Cleusimar o que acontecia entre o relacionamento dela e da filha, já que drogas injetáveis foram encontradas na residência da família, e na oportunidade, a mãe de Djidja respondeu: “Vocês vão saber mais tarde”.

Informações preliminares apontam que a polícia chegou no local no momento em que os acusados se preparavam para fugir da casa. Junto os suspeitos, foram encontrados itens de higiene pessoal, peças de roupas e três ampolas de Cetamina (Ketamina).

A equipe da Polícia Civil do Amazonas também esteve no salão de beleza da família para cumprir um mandado de busca e apreensão, e encontrou várias unidades de seringa.

