Dois homens estão desaparecidos em Manaus e família pede ajuda

Manaus (AM)- Deivid Viana dos Santos, de 23 anos e Jefeson Batista de Lima, 32, estão desaparecidos em Manaus e famílias pedem ajuda para localização.

Deivid Viana está desaparecido desde sábado (26), por volta das 17h30, após sair de sua casa, localizada no bairro Nova Cidade, zona Norte da capital.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, Rufino Rodrigues dos Santos Junior, 44, pai de Deivid, relatou que o filho tem deficiência mental e está desaparecido após sair de casa escondido.

Da última vez em que Deivid foi visto, ele estava trajando bermuda nas cores azul e preta, blusa de manga na cor azul escura e calçava sandálias.

Jefeson Batista está desaparecido desde a madrugada desta segunda-feira (28), por volta de meia-noite, quando saiu de sua casa, na rua Lírio das Pedras, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Deops, Tiago Santos Silva, 32, relatou que divide a residência com Jefeson e, naquele dia, teria saído com destino a um estabelecimento comercial e, até o momento, não retornou.

Informações



A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Jefeson que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

FOTOS: Divulgação/PC-AM

