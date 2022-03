Caçadores são encontrados vivos após quase 2 meses desaparecidos em Urucará

Urucará (AM) – Os primos Valdemir Paes Serrão, de 31 anos, e José Viana Gonçalves, de 29 anos, foram encontrados com vida, na manhã de segunda-feira (28), após quase dois meses desaparecidos. Após o resgate, eles foram encaminhados à sede de Urucará (distante 260 quilômetros de Manaus).

Aldemir Pantoja Serrão, de 57 anos, que desapareceu junto com eles, foi encontrado morto em uma área de mata do município na manhã de domingo (27).

Os três caçadores saíram da comunidade Buçuzal, na zona rural de Urucará, para caçar no último dia 5 de fevereiro, porém não retornaram para casa. As autoridades tiveram conhecimento do desaparecimento dos homens no dia seguinte, domingo (6), e as buscas iniciaram.

As imagens mostram a movimentação da população no porto da cidade e os dois homens sendo transferidos de uma embarcação para uma ambulância. Os familiares bastante emocionados ainda filmaram o momento da chegada deles e afirmaram que a dupla foi abandonada pelas autoridades à própria sorte.

Após os atendimentos médicos, os procedimentos cabíveis devem ser adotados.

O caso

Após o desaparecimento, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) enviou reforço policial para o município para apoiar nas buscas.

Na época, o General Mansur determinou o envio de 14 homens, entre 9 bombeiros, 3 policiais civis da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais do Amazonas (Core-AM), além de 2 agentes do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA).

A SSP-AM também contou com apoio do Comando Militar da Amazônia (CMA). Ao todo, 25 agentes, levantados pela Prefeitura de Urucará, deram apoio nas buscas, porém os caçadores não foram encontrados.

Ainda conforme um relatório recebido pela polícia, um dos dois homens possui sete passagens pelos crimes de roubo, estupro de vulnerável, furto e roubo majorado, pelos municípios de Tefé e Parintins. Além disso, o autor dos crimes possui dois mandados de prisão expedidos, e um mandado de recaptura.

Por conta de características de fuga serem encontradas pela equipe, na época, as buscas encerraram e os três homens ganharam status de fugitivos e não mais de desaparecidos.

