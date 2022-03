Manaus repatria goleiro Matheus Inácio para a Série C do Brasileiro

O atleta de 29 anos de idade defendeu as cores do Gavião do Norte em sete partidas na temporada passada

Manaus (AM) – O Manaus anunciou, nesta quinta-feira (31), o retorno do goleiro Matheus Inácio para a Série C do Brasileiro. O atleta de 29 anos de idade defendeu as cores do Gavião do Norte em sete partidas na temporada passada, durante a mesma competição. Seu mais recente desafio foi no Água Santa-SP, onde disputou o Campeonato Paulista.

Empolgado pelo retorno ao Gavião do Norte, Matheus Inácio, que Natural de Mairinque, no interior de São Paulo, Matheus tem 29 anos e mede 1,91m. O arqueiro, que acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Bragantino, Ponte Preta e Fortaleza – onde foi campeão brasileiro da Série B, em 2018 -, afirma estar feliz com o retorno e ansioso para entrar em campo. O goleiro já analisa como será a Série C, com novo formato, de pontos corridos.

“Pode ser um pouco mais desgastante, um pouco mais difícil, até pelas viagens longas. Tem que ter experiência na hora certa, para controlar o jogo e para poder passar essa tranquilidade até para quem está do nosso lado no jogo”, analisou Matheus Inácio, que chega a Manaus na próxima segunda-feira (4).

Um dos responsáveis pelo retorno do Matheus, o vice-presidente de futebol Giovanni Miranda comenta que o goleiro é um reforço que estava planejado desde antes do Amazonense.

“O Matheus Inácio é um grande goleiro, é um goleiro conhecido da nossa torcida. Fez uma grande temporada no ano passado. E é isso que estamos procurando: fortalecer nossa equipe e qualificar para essa disputa da Série C. O Manaus a cada competição entra para brigar e o Matheus já conhece isso, conhece o Manaus e a gente sabe que vai buscar isso”, declarou Giovanni.

Sobre novos reforços, o vice-presidente deixa claro que podemos esperar por mais, mas dá um aviso importante ao torcedor.

“Estamos trabalhando em mais nomes – alguns, conhecidos da torcida – mas o desafio continua sendo financeiro. É equilibrar a folha, sem esquecer do apoio do torcedor, que é fundamental comprando ingresso, camisa e sendo sócio, tornando-se um dos responsáveis diretos por quem estamos trazendo”, completou.

*Com informações da assessoria

