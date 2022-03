Amadeu Teixeira recebe Campeonato de Jiu-Jitsu neste sábado (2)

Manaus (AM)- Para os amantes da arte suave, a Arena Amadeu Teixeira recebe a 35ª edição do Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu, no sábado (2) e domingo (3), a partir das 8h.

A competição, que tem o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), contará com mais de mil atletas competindo pelas melhores posições e a classificação no Campeonato Brasileiro, que acontecerá em maio.

“Sabemos da importância de contribuir com competições estaduais para que o alto rendimento seja estimulado e novos talentos possam surgir. Assim, o estado coloca sua bandeira nas melhores competições nacionais e internacionais do mundo”, afirmou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Durante os dois dias de competição acontecerão disputas nas categorias mirim, infantil, infanto juvenil, paratletas, juvenil, adulto, absolutos e máster.

O presidente da Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas (FJJAM), Elvis Damasceno, afirma que o evento reunirá atletas da capital e do interior.

“Teremos delegações de Barcelos, Nova Olinda, Parintins, entre outros municípios, o que nos deixa felizes por saber que a arte suave é uma modalidade que vem crescendo o número de competidores. Essa competição é uma das mais importantes do nosso calendário, daqui com certeza sairão grandes nomes que levarão o nome do Amazonas pelo mundo”, destacou o presidente Elvis.

