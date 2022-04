“24 horas pós-cirurgia são de paciência e oração”, dizem amigos de Rodrigo

Pedro Coutinho e Matheus Mendes, amigos de Rodrigo Mussi, comentaram o estado de saúde do ex-participante do “BBB 22” (TV Globo). Ainda sem um boletim médico oficial, os dois relataram que “as primeiras 24 horas pós-cirurgia são de paciência e oração”.

Rodrigo sofreu um acidente na madrugada da última quinta-feira (31), em São Paulo, e seu estado de saúde é considerado delicado, porém estável. Os amigos também pediram para que os fãs mandassem boas energias e confiassem nas informações divulgadas pelos perfis oficiais do brother. Além da família e amigos, os ex-BBB’s Viih Tube e Tiago Abravanel também estão no Hospital das Clínicas aguardando novas informações.

“Eu, o Matheus Mendes, Diogo Mussi e o perfil oficial do Rodrigo Mussi passaremos qualquer informação, assim que a equipe médica nos atualizar. Sei que todos querem o bem dele, mas as próximas 24 horas pós-cirurgia são de paciência e oração! Ele é extremamente saudável e logo teremos boas notícias. Obrigado!”, postou Pedro.

Matheus repostou o story do amigo com uma mensagem pedindo respeito.

O motorista por aplicativo Kaique Reis que transportava o ex-BBB Rodrigo Mussi, revelou que estava com sono e teria cochilado ao volante. O condutor bateu em um caminhão carregado de soja na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

Em entrevista ao Bom Dia São Paulo, ele revelou onde pegou o ex-BBB e que só percebeu o que tinha acontecido, quando colidiu com o caminhão e o airbag estava na sua cara.

“A corrida apareceu pra mim no aplicativo, peguei ele no Presidente Altino e vim trazer para a Consolação. Aqui no meio da marginal eu só vi o airbag na minha cara. Provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa e infelizmente teve esse acidente”,

disse o motorista.