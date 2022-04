Kits de pesca artesanal são entregues em seis municípios do AM

Careiro da Várzea (AM) – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), em conjunto com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável (Idam), concluiu, na quinta-feira (31), as entregas de 1.024 kits de apoio a pesca artesanal em seis municípios do estado.

A última entrega ocorreu em Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus), onde foram distribuídos 100 kits de pesca.

Os outros municípios beneficiados foram Iranduba, Itacoatiara, Boa Vista do Ramos, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva, totalizando 1.024 pescadores beneficiados.

O pescador familiar, José Macedo, vive da pesca na comunidade de São Francisco de Careiro da Várzea. Ele ressalta como esse benefício vai melhorar sua produtividade.

“Nós vivemos da pesca. Hoje agradeço a Deus por sermos beneficiados com esses kits, ter uma caixa de isopor para armazenar nosso pescado, uma camisa UV para nos proteger dos raios solares, uma malhadeira, isso é bom demais”, afirma o pescador.

A entrega dos kits de pesca é fruto de emenda parlamentar do deputado estadual João Luiz, no valor de R$ 380 mil, para apoio ao setor pesqueiro amazonense.

“Por determinação do governador Wilson Lima, estamos dando uma atenção especial ao pescador. Dando continuidade às entregas de kits, foi a vez dos pescadores de Careiro da Várzea, que é uma potência na atividade pesqueira, para que eles terem mais segurança no trabalho, mais rendimentos na pesca, levando um pescado de qualidade na mesa da família amazonense”, afirma Leocy Cutrim, secretário executivo de Pesca e Aquicultura da Sepror.

Cada kit é composto por caixa térmica de isopor com capacidade de 170 litros, lanterna produzida em alumínio anodizado, lâmpadas LED, camisa UV malha dry fit, chapéu de palha e rede malhadeira para pesca artesanal.

Emerson Martins/Sepror





*Agência Amazonas

