Agente é expulsa da polícia após se envolver com estuprador que supervisionava

Inglaterra – A policial Rachel Beale, de 53 anos, foi presa ao ser flagrada tendo relações sexuais com o estuprador condenado Marc Few, de 44 anos. O prisioneiro era supervisionado pela agente, que foi presa por seis meses após o caso.

Marc Few foi solto em fevereiro de 2020, sob a condição de ser supervisionado pela polícia na Inglaterra. A missão coube a Rachel Beale, como detalhado pelo site Daily Mail.

A descoberta ocorreu depois que o marido não encontrou a policial e foi em um endereço onde sabia que o Few estava. No local, ele pegou nu na cama com Beale em cima dele em uma camisola.

Em um depoimento para a polícia, Beale admitiu que seu parceiro a pegou abraçando o criminoso.

Agente é expulsa da polícia

Marc foi preso por seis anos em 2003 depois de estuprar uma mulher e foi colocado no Registro de Delinquentes Sexuais para sempre.

Beale estava em uma ‘posição de confiança’ como gerente da nidade de Delinquentes Sexuais, onde Few era uma das 50 pessoas que ela cuidava.

A investigação apontou que Rachel, em vez de supervisionar Marc, o levava para casa, onde dos dois consumiam bebida alcoólica, fumavam maconha e faziam sexo.

Ainda de acordo com as informações, ela foi adicionada ao registro proibido do Colégio de Policiamento para garantir que não poderá trabalhar para nenhuma outra força policial, nem em uma função de risco.

*Com informações de Metro World News

Leia mais:

Homem condenado por estupro de adolescente é preso em Manaus

Mãe observa comportamento estranho em filha e descobre estupro de avô, no AM

VÍDEO: suspeito de estupro é espancado pelo ‘Tribunal do Crime’ no Mauzinho