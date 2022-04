Estádios do Amazonas recebem investimento superior a R$ 30 milhões

As obras visam melhorias no esporte e lazer do Amazonas

Manaus (AM) – Com investimento superior a R$ 30 milhões em infraestrutura, o Governo do Amazonas garante condições para se desempenhar o alto rendimento nos estádios da capital com a revitalização na iluminação da Arena da Amazônia, Ismael Benigno e Carlos Zamith.

O anúncio feito pelo governador Wilson Lima também prevê a realização de 29 obras, que contará com o apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) e a execução da Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

“Visando melhorias para o esporte e lazer, iremos investir mais de R$ 30 milhões, assumindo um compromisso que firmamos com o povo amazonense no início da gestão. Não estamos investindo somente em obras, estamos investindo no cidadão e, sobretudo, no atleta de alto rendimento do Amazonas, que terá oportunidade de desempenhar sua modalidade”, declarou Wilson Lima, governador do Amazonas.

O atual pacote engloba a revitalização da iluminação dos estádios, a reforma do parque aquático e kartódromo da Vila Olímpica, reformas nos campos de futebol da capital e do interior, além do Complexo de Esporte e Lazer do bairro do Areal, em São Gabriel da Cachoeira (distante a 852 quilômetros de Manaus).

DCIM101MEDIADJI_0345.JPG

O diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira, falou sobre o investimento e o planejamento que será realizado para entregar as obras.

“Eu quero agradecer ao governo Wilson Lima por estar direcionando este investimento ao esporte, que ultrapassa os R$ 30 milhões, mostrando um comprometimento jamais visto. Este recurso será determinante para o alto rendimento, como também para o esporte de base, que já vem sendo acolhido com as ações feitas pela Faar, como o Pelci”, afirmou Jorge Oliveira.

*Com informações da assessoria

FOTOS: Mauro Neto/Faar

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Manaus sedia competições de kart e futebol de mesa neste fim de semana

Arena Amadeu Teixeira recebe campeonato de jiu-jitsu

Esporte do AM recebe investimento de R$ 30 mi