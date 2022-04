Acidente de Rodrigo Mussi foi registrado como lesão corporal culposa; entenda

O acidente ocorrido na madrugada da última quinta-feira (31), envolvendo o ex-BBB Rodrigo Mussi, foi registrado como lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. As informações são do “Splash“, do UOL.

Apesar da conotação, o termo “culposo” indica que aconteceu sem a intenção. O gerente comercial segue internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após ter passado por duas cirurgias.

Segundo o último boletim divulgado nas redes do ex-BBB, as cirurgias foram “bem sucedidas e Rodrigo Mussi reage bem“. A nota ainda diz que ele “foi encaminhado para monitoramento na UTI“.

Entenda o caso

O acidente aconteceu na madrugada da quinta-feira (31), na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, a 800 metros da Ponte Eusébio Matoso.

Rodrigo pediu o carro por um aplicativo, saindo de Osasco, próximo a estação de trem Presidente Altino para desembarcar no bairro da Consolação.

Em entrevista ao Hora 1, primeiro registro do acidente, ainda sem a identificação de Rodrigo Mussi como um dos feridos, o motorista informou que não sabia se havia dormido na direção ou se o veículo estava com algum problema técnico.

Rodrigo não pode receber visitas médicas e está sendo acompanhado pela família e a amiga e também ex-BBB, Viih Tube, com quem se envolveu no último final de semana, e assumiu as redes do influenciador.

*Com informações de iBahia

Leia mais:

Motorista que levava Rodrigo Mussi afirma que dormiu no volante

BBB 22: Rodrigo Mussi sofre grave acidente e é internado com traumatismo craniano

“24 horas pós-cirurgia são de paciência e oração”, dizem amigos de Rodrigo