Barezão 2022 ganhou investimento de mais de R$ 560 mil 

Manaus (AM) – Os investimentos do Governo do Amazonas destinados ao Barezão 2022 alcançou o montante superior a R$ 560 mil, durante o período da competição, que iniciou no dia 26 de janeiro e encerra neste sábado (2).

O contrato firmado entre a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) e a Federação Amazonense de Futebol (FAF) contemplou todos os 12 clubes do Campeonato Amazonense.

“O Governo do Amazonas entende a importância de se investir valores significativos no Campeonato Amazonense. Não podemos esquecer que esses esforços foram feitos para que os clubes não tivessem ainda mais custos em um momento de pandemia, fazendo com que a contribuição ao alto rendimento fosse democraticamente valorizada entre todos os participantes, que usaram nossas praças em um total de 50 partidas”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Neste Campeonato Amazonense, a Arena da Amazônia recebeu 16 partidas, a última, que foi o primeiro jogo da final, entre Manaus e Princesa do Solimões, aconteceu no dia 30 de março. Ao todo, foram contabilizados com isenção das taxas, mais de meio milhão de reais, em valores que correspondem ao aluguel e 5% da renda bruta.

O estádio Ismael Benigno e Carlos Zamith receberam juntos 34 partidas do estadual. Somente na praça conhecida popularmente como Colina, foram 20 partidas, o último jogo na atual edição do certame, no embate entre Nacional e Manaus, foi dia 26 de março. O valor investido pelo governo em jogos no estádio ultrapassou o montante de R$ 32 mil.

No Zamith foram 14 jogos, com o último entre Fast e Princesa. As taxas das partidas realizadas na zona leste registraram um valor superior a R$ 28 mil de isenção.

Mais investimentos

Com investimentos para dar melhores condições no alto rendimento, o Governo do Amazonas garantiu a revitalização dos estádios públicos, inserido dentro do pacote de 29 obras, que destinará mais de R$ 30 milhões em infraestrutura ao esporte e lazer na capital e no interior.

Histórico

Em julho de 2021, o Governo do Estado entregou um patrocínio de R$ 2,5 milhões aos clubes do futebol amazonense, tanto no masculino como no feminino. O valor foi repassado via FAF e serviu de suporte financeiro aos times diretamente atingidos pela pandemia, primeiramente, pela interrupção dos jogos e depois pela ausência de público nas partidas.

