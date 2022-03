Manaus e Fast largam em vantagem nas semis do Barezão 2022

Manaus (AM) – Nesta quarta-feira (23), a fase de semifinais iniciou no Campeonato Amazonense de 2022. Na Arena da Amazônia, o Manaus, time de terceira melhor campanha, enfrentou o Nacional, que classificou em segundo colocado na primeira fase. Já no estádio Carlos Zamith, o Fast Clube, que avançou em quarta, enfrentou o time de melhor campanha na primeira fase, o Princesa do Solimões.

E, pelo menos na primeira parte dos confrontos decisivos, os times de pior campanha conquistaram a vitória e vão com vantagem para o jogo de volta.

Na Arena, o Gavião do Norte venceu o Leão da Vila Municipal pelo placar de 1 a 0, com gol de Gutierrez. O defensor aproveitou o rebote do goleiro Neguett, em chute de Chan, aos 28 minutos do primeiro tempo.

Na outra semifinal, também pelo primeiro jogo, o Rolo Compressor venceu o Tubarão do Norte, de virada, pelo placar de 2 a 1. Após abrir o placar com Max, de cabeça, o Princesa viu o Fast virar a partida, no segundo tempo. Com gols de Pedro Pires e Felipe, o time de Alan George saiu com a vitória. No último lance, Dedê quase empatou para o time de Manacapuru.

E agora?

Mesmo com a vitória na primeira partida das semifinais, os times de pior campanha não estão com tanta vantagem assim. Isso porque o regulamento do Barezão 2022 prevê que os times de melhor campanha têm a vantagem de dois resultados iguais para avançarem à final.

Portanto, se Naça e Princesa vencerem pelo placar mínimo, como nesses jogos de ida, estão classificados para a decisão. Para Manaus e Fast, o empate basta para que ambos classifiquem para a final do Estadual.

As partidas vão acontecer no mesmo horário, às 15h30 (horário de Manaus). Manaus e Naça vão se enfrentar no estádio Ismael Benigno, a tradicional Colina. Já o Princesa recebe o Fast Club em Manacapuru, no estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão. Quem avançar para a final, já garante vaga na Copa do Brasil da próxima temporada.

