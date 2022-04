Polícia Militar realiza reunião para alinhar segurança na final do Barezão

Partida decisiva ocorre neste sábado (2), no Estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru

Manaus (AM) – A Polícia Militar, por meio do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), realizou, na quinta-feira (31), uma reunião de alinhamento sobre o policiamento durante o segundo jogo da final do Campeonato Amazonense de Futebol 2022.

A partida entre Princesa do Solimões e Manaus FC será neste sábado (2), no Estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru (distante a 68 quilômetros da capital).

O evento contou com a participação dos responsáveis pelos dois times, bem como dos responsáveis pelas torcidas e de representantes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Guarda Municipal, Instituto Municipal de Transportes de Manacapuru (Imtrans), Comando de Policiamento Especializado (CPE) e Federação Amazonense de Futebol (FAF).

“A reunião aconteceu para que fosse tratado sobre a segurança de ambas as torcidas e também para assegurar uma final de campeonato sem alteração”, assinalou o major PM Góes, comandante do 9º BPM, ressaltando o compromisso firmado com os representantes dos times.

Ao final do encontro, a comitiva fez uma vistoria no Estádio Gilberto Mestrinho.

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

