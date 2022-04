Na véspera da final do Barezão, Manaus anuncia atacante Branquinho

O atleta vai fazer parte do elenco que vai disputar a Série C do Brasileiro

Manaus (AM) – O Manaus anunciou, nesta sexta-feira (1º), a contratação do atacante Branquinho, que estava no Vila Nova-MG, onde marcou dois gols no Campeonato Mineiro. O anúncio acontece um dia antes do segundo jogo da final do Campeonato Amazonense de 2022. O atleta vai fazer parte do elenco que vai disputar a Série C do Brasileiro.

Álvaro André Rodrigues da Silva, o ‘Branquinho’, tem 32 anos, é pernambucano e começou no Salgueiro-PE. O atleta tem boas passagens pelo futebol pernambucano, paulista e gaúcho, passando por clubes como Sport-PE, Santa Cruz-PE, América-PE, Linense-SP, Ypiranga-RS, Caxias-RS, Novo Hamburgo-RS, Passo Fundo-RS, GE Brasil-RS, Retrô-PE, São Bento-SP e Ituano-SP. Branquinho já atuou em Malta, pelo Tarxien Rainbows.

No Sul, em sua passagem no Novo Hamburgo-RS, contribuiu para ao Gauchão de 2017. Em São Paulo, conquistou o acesso à Série B pelo Ituano-SP.

