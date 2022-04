Vídeo mostra “Dedo” e comparsas executando homem em Iranduba

As imagens mostram que na disputa pelo poder no tráfico de drogas "vale tudo", até o risco de ser reconhecido

Manaus (AM)- A guerra do tráfico de drogas não acontece apenas na capital amazonense, mas se espalha para todos os demais municípios do Estado. As facções disputam pelo poder. Vídeos mostram a crueldade pelo domínio de território.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra homens que saem de um carro branco e em plena luz do dia executam outro homem com diversos tiros. As imagens são fortes e demonstram a frieza dos traficantes.

Veja vídeo forte:

Nas cenas é possível notar que nenhum dos envolvidos se preocupa em esconder a identidade. A gravação do vídeo é uma espécie de “recado” e demonstram que o serviço de execução foi realizado.

Ao lado e sem levar nenhum tiro, uma pessoa senta, com medo, e aguarda que a execução termine.

Nas imagens, conhecido como “Dedo”, Thiago Mendes Barbosa, de 25 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (1), juntamente com outras três pessoas no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus.

O homem é suspeito de envolvimento em pelo menos dez homicídio cometidos em Iranduba (a 27 quilômetros a sudoeste de Manaus), região metropolitana de Manaus, entre eles, o do vídeo acima.

Segundo o titular da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), coronel Cledemir Silva, “Dedo” tinha três mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e homicídios no município de Iranduba. Ele seria dono de bocas de fumo, mandantes e executor em homicídios. “Só em Iranduba, ele é conhecido por uns dez crimes. Hoje a denúncia foi precisa e através disso não teve como ele se esconder ou esboçar nenhum tipo de reação”, explicou.

Edição Web: Bruna Oliveira

