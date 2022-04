Vídeo forte: chacina em Manacapuru teve “aviso prévio” do tribunal do crime

Manacapuru (AM)- A chacina que vitimou três pessoas comunidade Vila do Jacaré, do município de Manacapuru, no Amazonas, teve aviso prévio do tribunal do crime.

Ney Rodrigues de Oliveira, de 27 anos, foi brutalmente espancado com pedaços de madeira por três homens antes de ser morto e queimado junto com a família.

O homem grita, tenta se defender, mas os agressores continuam. O gesto seria uma espécie de correção por roubos cometidos por ele na comunidade.

Na manhã desta quinta-feira (31), dois suspeitos no crime morreram durante confronto com a polícia e uma pessoa foi presa na ação.

A Polícia Civil aponta que a chacina também aconteceu por uma possível vingança. Ney era suspeito de ter esfaqueado um homem identificado como Josué Silva dos Santos (vulgo China) durante uma briga.

