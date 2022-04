Rodrigo mexe os pés e os braços e apresenta melhora renal após acidente

Diogo Mussi, irmão do ex-BBB, falou sobre o quadro hospitalar do irmão em seu perfil na rede social

Rodrigo Mussi teve uma melhora significativa nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim médico divulgado na tarde deste domingo (3).

O comunicado publicado no Instagram diz que o ex-BBB vem progredindo em sua recuperação e reagindo muito bem após acidente de carro. “Sabemos que você é forte. A família está comemorando e muito feliz com a notícia.”

Diogo Mussi, irmão do ex-BBB, falou sobre o quadro hospitalar do irmão em seu perfil na rede social. “A função renal dele melhorou, ele mexeu o braço, mexeu perna, então assim, a gente está extremamente feliz, extremamente emocionado. Obviamente que a lesão ainda é delicada, o estado ainda é considerado grave, mas ele tem melhorado muito, ele não teve piora.”

Ele acrescentou que o despertar de Rodrigo Mussi vai ser mais lento pela gravidade da lesão e que ainda não existe uma expectativa de ocorrer a extubação hoje.

O acidente envolvendo o ex-participante do “BBB 22” aconteceu por volta de 3h da manhã da madrugada de quinta-feira (31) na Marginal Pinheiros, próximo à Ponte Eusébio Matoso. Rodrigo voltava do Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, onde assistiu à final do Paulistão. O carro se chocou contra a traseira de um caminhão e o ex-BBB teria sido arremessado para frente do carro.

*Com informações da Splash

Leia mais:

Irmão de Rodrigo Mussi diz que ex-BBB está estável e próximas horas serão decisivas para recuperação

Veja tudo que se sabe do acidente com ex-BBB Rodrigo Mussi

“24 horas pós-cirurgia são de paciência e oração”, dizem amigos de Rodrigo