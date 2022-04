Homem é preso por agressão e ameaças contra ex-companheira em Manaus

Manaus (AM) – Um homem de 41 anos foi preso pelos crimes de ameaça, perseguição e descumprimento de medidas protetivas no âmbito da violência doméstica praticados contra sua ex-companheira, uma jovem de 23 anos.

A prisão aconteceu na casa dele, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, após cumprimento de mandado de prisão preventiva, realizado pelas equipes de investigação da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), as 10h, desta segunda-feira (4).

A delegada Débora Mafra, titular da DECCM Centro-Sul, informou que a vítima compareceu na delegacia no dia 29 de janeiro deste ano e relatou ter tido um relacionamento durante três anos com o infrator, porém, decidindo terminar o relacionamento por não aguentar mais o comportamento instável e agressivo do indivíduo.

“A jovem já possuía medidas protetivas em favor dela, porém o seu ex-companheiro continuava descumprindo a ordem judicial, pois enviava mensagens a ela em tom ameaçador e perseguidor. Com base nisso, foi solicitado à Justiça o mandado de prisão preventiva em nome do autor, e a ordem foi decretada no dia 22 de março deste ano, pelo Juizado Especializado da Violência Doméstica”, explicou Débora.

Conforme a autoridade policial, após a ordem judicial ser expedida, as equipes policiais conseguiram efetuar a prisão do infrator na casa dele, no bairro Coroado, Zona Leste.

“Estamos empenhados no combate aos crimes contra as mulheres no Amazonas. As DECCMs possuem uma rede de enfrentamento a este tipo de violência, oferecendo assistência psicológica, jurídica e social, para que as vítimas não se sintam desamparadas”, destacou a delegada.

Segundo Débora Mafra, em casos de violência doméstica, a vítima deve sempre realizar a denúncia em um Distrito Integrado de Polícia (DIP) mais próximo, ou na sede de uma das DECCMs, localizadas nos bairro Parque Dez de Novembro, Cidade de Deus e Colônia Oliveira Machado, zonas Centro-Sul, Norte e Sul da capital amazonense.

*Com informações da assessoria

