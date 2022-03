Em Manaus, homem agride mulher por não aceitar enteados em casa

Os adolescentes, de 13 e 15 anos, fugiram de casa por conta do comportamento agressivo do padrasto

Manaus (AM) – Um homem foi preso, na quarta-feira (16), pelos crimes de lesão corporal e injúria no âmbito da violência doméstica, praticados contra a companheira, uma mulher de 37 anos.

A prisão aconteceu na residência do suspeito, localizada no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste da capital.

Conforme a delegada-geral da PC-AM, Emília Ferraz, as equipes policiais estão empenhadas no combate aos crimes contra as mulheres no Amazonas.

Emília ressalta que as Delegacia da Mulher possuem uma rede de enfrentamento a este tipo de violência, oferecendo assistência psicológica, jurídica e social, para que as vítimas não se sintam desamparadas.

“Isso também é uma forma dessas vítimas incentivarem outras mulheres que passam pela mesma situação a efetuarem a denúncia. Por vezes, essa violência acontece muito mais próximo da pessoa, e a sociedade pode ajudar nesse combate, resguardando a integridade da vítima e tirando de circulação um agressor”, destacou a delegada-geral.

De acordo com a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), a vítima compareceu na unidade policial na quarta-feira, por volta das 8h, relatando ter um relacionamento com o agressor há 11 anos, e que, na madrugada, havia ido até um abrigo buscar seus filhos, dois adolescentes de 13 e 15 anos, que haviam fugido de casa por conta do autor do crime.

“O criminoso não queria os filhos da vítima em sua casa e, por esse motivo, proferiu ofensas contra ela e ainda a agrediu fisicamente, com um chute em sua perna direita”, relatou Débora.

Ainda conforme a autoridade policial, a vítima já tinha registrado duas denúncias contra o homem, pois vinha sofrendo violência física e psicológica durante todo o seu relacionamento com o agressor.

“O homem nunca aceitou os filhos da companheira e, por essa razão, ela era vítima constante de violência. Após a denúncia, nós nos deslocamos até a casa dele e efetuamos sua prisão, em flagrante”, disse a titular da DECCM centro-sul.

Procedimentos

O autor foi autuado em flagrante por lesão corporal e injúria no âmbito da violência doméstica, e será encaminhado para a audiência de custódia na Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

