Jovens criam podcast para divulgar o município de Iranduba

Iranduba (AM) – O Projeto “Iranduba Podcast” foi criado em dezembro de 2021 e desde então leva o nome de Iranduba e de artistas, ícones e pessoas influentes da cidade para o mundo.

O fundador do projeto é Juvenal Praia que também atua como apresentador. De acordo com Juvenal, o podcast surgiu em uma brincadeira com amigos que já possuíam atuação no meio cultural. O principal objetivo do projeto é dar voz e espaço a quem não tem visibilidade.

“Somos quatro pessoas para fazer acontecer o podcast. Resolvemos criar o projeto para levar entretenimento aos irandubenses. Fazemos lives dos podcast e algumas já chegaram a 10 mil acessos. O retorno tem sido muito grande”, destaca Praia.

O projeto leva o nome de Iranduba e de artistas, ícones e de pessoas influentes da cidade para o mundo Foto: Reprodução

O Iranduba Podcast se mantém sem fins lucrativos está aberto para receber patrocínios. Além de entretenimento, o veículo também está aberto para debater causas sociais.

O programa já teve audiência vinda de países como Estados Unidos, Itália e Portugal, onde moram irandubenses. A principal divulgação é por meio das redes sociais.

“Os artistas convidados para os programas são indicados por meio de redes sociais e votados pelos ouvintes. Atualmente o programa vai ao ar todos os sábados das 18h às 19h e pode ser acessado por meio do Facebook do Iranduba Podcast. Temos conseguido divulgar o nome de Iranduba, pois fazemos não só entrevistas, como debatemos determinado assunto e cada um defende seu ponto de vista”, explicou Juvenal Praia.

Podcast comunitário

O Iranduba Podcast foi criado em dezembro de 2021 por um grupo de amigos Foto: Reprodução

Em busca de novas formas de chegar ao coração do público, criadores de conteúdo têm inovado na linguagem e nas plataformas. O podcast, material original em áudio que caiu no gosto de quem produz e de quem escuta, desafia essas pessoas e estimula projetos a saírem do papel com criatividade.

Os podcasts são encontrados na internet em plataformas diversas para distribuição em aplicativos próprios, inclusive pelo WhatsApp.

No caso de Iranduba, isso facilitou o acesso da população que fica inteirada nas notícias da cidade e conhece os artistas locais que são amplamente divulgados, podendo ainda debater questões da gestão municipal.

“O resultado alcançado tem sido bastante positivo. Aceitamos sugestões do público e assim levamos adiante a divulgação de fatos. Se pudermos ajudar de alguma forma o município tanto na área política ou no desenvolvimento cultural, por meio do podcast, com sugestões ou críticas, vamos estar aí para receber isso também”, conclui Juvenal Praia.

