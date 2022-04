Grupo de ciclismo incentiva esporte em Presidente Figueiredo

Presidente Figueiredo (AM) – O grupo Marú Bikes é um grupo de ciclismo composto por mulheres, homens, jovens e crianças que incentiva o esporte em Presidente Figueiredo (distante 107 quilômetros de Manaus).

Segundo Leia Gama, uma das responsáveis pelo grupo, foram três mulheres que iniciaram o projeto. “Caminhávamos e fazíamos treino funcional, então decidimos comprar as bikes para irmos ao treino e fazíamos 8 quilômetros todos os dias. Entramos em um grupo da sede do município mas havia dificuldade de comunicação, pois moramos na comunidade Maruaga. Por isso fizemos um grupo e convidamos outras mulheres da comunidade”, explicou.

Inicialmente, o grupo era composto apenas por mulheres, mas passou a aceitar homens, jovens e crianças para incentivar os benefícios do esporte. Atualmente são 35 integrantes.

“O objetivo do grupo era apenas fazer atividade física, mas descobrimos que o projeto vai muito além, pois ajuda pessoas a saírem do sedentarismo e se curarem de doenças como ansiedade e depressão”, destacou Gama

Um dos integrantes que se sente beneficiado pelo grupo é Nonato Silva, de 54 anos de idade. “Algum tempo atrás eu sentia um problema de ansiedade e há quem diga que eu estava no início de uma depressão. Tive a ideia de comprar uma bike, entrei no Maru Bikes e comecei a pedalar. Essas pedaladas me proporcionaram um bem estar muito grande, sem falar que fiz boas amizades”, disse.

“Hoje eu me sinto muito bem, a bike me proporcionou algo extraordinário. A sensação de liberdade, de bem-estar. Eu já pedalei mais de 160 km em um dia. Eu tenho 54 anos, digo a todos, comprem uma bike”, acrescenta Silva.

Cicloturismo

Cachoeiras são visitadas pelo Marú Bikes Foto: Divulgação

Presidente Figueiredo é um município conhecido pelas suas belíssimas cachoeiras. Em nove meses, o Marú Bikes já pedalou até 10 cachoeiras por meio de trilhas e tem um calendário de eventos organizado. Nos dias de terça e quinta-feira são dias de iniciantes são dadas as orientações para uma pessoa que está começando na bike.

Aos domingos é o dia de cicloturismo, onde uma cachoeira é escolhida para visitas. Já foram alcançados 152 quilômetros em apenas um dia. “Temos metas maiores e muitos projetos como palestras em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e escolas sobre como o esporte pode mudar vidas”, argumentou Leia.

Helena Marques, de 50 anos, afirma que após integrar o Marú Bikes sentiu melhoria na saúde. “Sofria de pressão alta e fiquei boa. A bicicleta tem muitos benefícios e é maravilhoso integrar esse grupo. Até a falta de sono que eu tinha a noite sumiu, sai do sedentarismo. Só tenho a agradecer por participar do grupo”, concluiu.

Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas por meio do Instagram @maru_bikes.

