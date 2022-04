Vila Olímpica recebe 1ª Etapa do Circuito Graduados e Mirim de Natação

Manaus (AM)- Neste sábado (9), às 7h30, a Vila Olímpica de Manaus recebe a 1ª Etapa do Circuito Graduados e Mirim de Natação.

Ao todo, são mais de 100 atletas esperados no campeonato, que conta com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

O objetivo é realizar a tomada de tempo para que os atletas graduados participem do campeonato Leônidas Marques, em Belém.

“Investir em atletas para o esporte olímpico é fundamental na nossa gestão. Contamos com nadadores de qualidade e esses campeonatos locais terão sempre nosso apoio para que surjam mais nadadores para o alto rendimento”, destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Na categoria mirim, petiz, infantil, júnior e sênior, o circuito é organizado pela Federação Aquática Amazonense de Desportos Aquáticos (Fada) e, além da classificação para competição em Belém, a competição visa qualificar os atletas para torneios nacionais.

“Recentemente tivemos atletas trazendo medalhas de campeonatos nacionais para nosso estado. Ficamos felizes por saber que estamos trazendo resultados através dos treinos e dessas competições regionais, queremos que esses atletas estejam sempre preparados”, destacou a presidente da Fada, Cláudia Nobre

Vôlei

O Ginásio Renné Monteiro recebe, neste sábado (9) e domingo (10), às 8h, a Copa Presidente Juarez Goes de vôlei feminino, com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Faar.

A competição visa formar a seleção amazonense sub-19, que irá disputar o campeonato brasileiro, em maio. Com seis equipes femininas confirmadas, o campeonato faz parte do calendário oficial da Federação Amazonense de Voleibol (FAV).

Agenda

Vila Olímpica

Competição: 1ª Etapa do Circuito Graduados e Mirim de Natação

Data e hora: Sábado (9), às 7h30.

Organização: Federação Aquática Amazonense de Desportos Aquáticos (Fada)

Ginásio Renné Monteiro

Competição: Copa Presidente Juarez Goes de vôlei feminino

Data e hora: Sábado (9) e Domingo (10), às 8h.

Organização: Federação Amazonense de Voleibol (FAV)

