Manaus recebe novo núcleo do Pelci com vagas para futebol, vôlei e jiu-jitsu

Manaus (AM)- O Campo do Teixeirão, localizado no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital é o novo núcleo do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci).

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) realizou a divulgação. Durante o evento mais de 200 matrículas foram realizadas para as modalidades de futebol, vôlei e jiu-jitsu.

“Estamos trabalhando firmes e avançando para que cada vez mais crianças e jovens sejam alcançados pelo Pelci, tanto na capital como no interior. A confiança do governador Wilson Lima, depositada na equipe estratégica da Faar, torna os sonhos dessas crianças e jovens possíveis. O mais novo núcleo do Pelci, no Campo do Teixeirão, é a prova desse incentivo dado ao esporte no estado”, disse o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

As aulas de futebol acontecerão nas segundas e quartas-feiras, com a garotada de 8 a 12 anos, ficando com o horário das 7h30 às 8h30 e das 15h às 16h; e para quem tem de 13 a 17 anos, a aula matutina será das 8h30 às 9h30, e a vespertina ficará das 16h às 17h.

Os dias de terça-feira e quinta-feira serão destinados ao voleibol no Teixeirão. Para a faixa etária de 8 a 12 anos, os horários são das 7h30 às 8h30 e das 15h às 16h; para os jovens de 13 a 17 anos, as aulas são das 8h30 às 9h30 e 16h às 17h.

Para iniciação esportiva do jiu-jitsu, as aulas acontecerão às terças e quintas, nos horários de 16h às 17h e de 17h às 18h. O núcleo também abrirá vagas para atletismo, com o medalhista olímpico Sandro Viana.

Para a moradora da zona Leste, Ana Maria Dinair, que matriculou seus dois netos no futebol, o projeto é uma forma de realizar sonhos.

“Quando soube que ia ter esse projeto com vagas para futebol, eu procurei logo matricular meus netos, o sonho deles é jogar na seleção brasileira e eu sei que através desse projeto eles podem realizar esse sonho”, comentou Ana Maria.

Estrutura

Com a chegada ao Teixeirão, o Pelci alcança o número de oito núcleos na capital amazonense. Além do recém-anunciado, os outros espaços ativos são: a Arena do Monte com futebol e jiu-jítsu; CDC da Compensa, disponibilizando luta olímpica e futebol; Arena Amadeu Teixeira com futsal, jiu-jitsu, vôlei, handebol e basquete; Vila Olímpica de Manaus com atividades de atletismo; Campo do Prosamim no Santo Agostinho, Escola Estadual Solon de Lucena, como núcleo para os estudantes da rede de ensino e o Campo do Passarinho com futebol e vôlei.

